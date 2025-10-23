دفتر نمایندگی انجمن خیریه پژواک حامی بیماران مبتلا به سرطان در مرند با حضور مسئولین استانی و شهرستانی بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،علی اکبر خازن مدیر عامل انجمن خیریه پژواک آذربایجان شرقی در آیین بازگشایی دفتر نمایندگی پژواک با بیان اینکه انجمن پژواک نهادی غیردولتی و متکی بر مشارکت مردمی است گفت: اگر چه این مجموعه مستقل از نهاد‌های دولتی فعالیت می‌کند، اما بدون حمایت و هم‌افزایی ادارات و دستگاه‌های شهرستانی نمی‌توان گام‌های موثری در مسیر خدمت به بیماران برداشت.

خازن ادامه داد: شفافیت مالی و اطلاع‌رسانی مستمر درباره خدمات از اولویت‌های اصلی انجمن می‌باشد.

وی افزود: رویکرد اصلی انجمن ایجاد شبکه‌ای از همراهی نیکوکاران، پزشکان و داوطلبان مردمی است تا بیماران بتوانند به‌ صورت نظام‌مند از فرصت‌های درمانی، راهنمایی‌های تخصصی و کمک‌های مالی برخوردار شوند.