به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز جمعه دوم آبان ۱۴۰۴، دوم جمادی الاول ۱۴۴۷ و بیست و چهارم اکتبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۳۶ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۵۴ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۱ دقیقه است.
اذان صبح فردا شنبه سوم آبان ساعت ۵ و ۰۷ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۲۶ دقیقه ثبت شده است.