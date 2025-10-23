پخش زنده
معاون وزیر خارجه روسیه هشدار داد «سیاست خصمانه کشورهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) میتواند به درگیری مستقیم بین قدرتهای هستهای منجر شود.»
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرگئی ریابکوف در سخنرانی در یک همایش مجازی به میزبانی مرکز مطالعات انرژی و امنیتی به اعزام نیروهای آمریکا در اروپا، به ماموریت هستهای مشترک و طرحهایی برای نظامی کردن فضا به عنوان اقدامات بی ثبات کنندهای اشاره کرد که روسیه را وادار کرده «اقدامات جبرانی در زمینههای نظامی و فناوری» را بکار بندد.
نیوزویک نوشت: این اظهارات در حالی مطرح شده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نظارت بر یک مانورهستهای مهم را با مشارکت موشکهای بالستیک میان قارهای، بمب افکنهای راهبردی و موشکهای بالستیک پرتاب از روی زیردریاییها برعهده داشته است. کرملین به دنبال لغو ناگهانی نشست برنامه ریزی شده بین پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارشهایی از این مانور را منتشر کرد.
اظهارات ریابکوف بر هشدارهای فزاینده روسیه نسبت به مانورهای سالانهای که ناتو با ادعای بازدارندگی هستهای برگزار میکند و نیز نوسازی زرادخانه هستهای غرب تاکید دارد.
این اظهارات همچنین همزمان با تشدید تنشها بر سر اوکراین و فروپاشی چارچوبهای کنترل تسلیحاتی همچون پیمان منع موشکهای هستهای میانبرد (INF) مطرح شده است که نگرانیها را درباره آغاز دوباره رقابتهای هستهای و محاسبات غلط راهبردی برانگیخته است.
به نوشته این هفته نامه آمریکایی، موضع گیری هستهای کرملین و مخالفت آن با مفاد طرح صلح پیشنهادی ترامپ درباره اوکراین نشان میدهد که تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ اوکراین ممکن است دشوارتر شود.
نشست برنامه ریزی شده بین ترامپ و پوتین در بوداپست برای گفتوگو درباره جنگ اوکراین در بحبوحه افزایش تنشها لغو شد. کاخ سفید اعلام کرده، که طرحی برای برنامه ریزی مجدد این نشست وجود ندارد.
ترامپ علنا خواستار طرح صلحی بر پایه خطوط نبرد کنونی است؛ پیشنهادی که روسیه با آن مخالفت کرده است.
بنابراین گزارش، ریابکوف پیشتر نیز با هشدار نسبت به وجود نشانههایی از آمادگی آمریکا برای آزمایش هستهای اظهار داشته بود که این اقدام، پاسخ سریع روسیه را به همراه خواهد داشت.
معاون وزیر امور خارجه روسیه فاش کرد که مسکو مدتهاست تلاشهای واشنگتن برای آمادهسازی زیرساختهای آزمایش هستهای آن را زیر نظر دارد.
پوتین رئیس جمهور روسیه، نیز پیش از این هشدار داده بود که هرگونه از سرگیری آزمایشهای هستهای توسط یک قدرت هستهای دیگر از سوی مسکو بدون پاسخ نخواهد ماند.