در شش‌ماهه نخست امسال، ورزشکاران البرزی موفق به کسب ۴۵۲ مدال کشوری، ۸ مدال آسیایی و ۸ مدال جهانی شدند، همچنین ۱۵۷ ورزشکار البرزی به تیم‌های ملی راه یافتند و ۱۱۵ تیم از استان در لیگ‌های کشوری حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز از اجرای بیش از ۲۰ پروژه ورزشی در شهرستان‌های مختلف، میزبانی موفق رقابت‌های بین‌المللی، کسب ۴۵۲ مدال کشوری و ۱۶ مدال آسیایی و جهانی توسط ورزشکاران البرزی و جذب کامل اعتبارات عمرانی در سال جاری خبر داد.

حمیدرضا رضایی با اشاره به میزبانی موفق رقابت‌های آسیایی بیسبال در استان افزود: در اردیبهشت‌ماه، البرز میزبان ۲۳۰ ورزشکار، مربی و ناظر از کشور‌های مختلف در مسابقات آسیایی بیسبال بود. با وجود محدودیت امکانات اقامتی، مسابقات بدون هیچ‌گونه مشکل برگزار شد و بازتاب مثبتی در سطح کشور داشت.

وی از آمادگی این استان برای میزبانی رقابت‌های بین‌المللی تکواندو و هندبال خبر داد و گفت: استان البرز در بهمن‌ماه میزبان جام وفاق هندبال با حضور تیم‌هایی از چین، روسیه، عربستان و ایران خواهد بود. همچنین جام بین‌المللی فجر در رشته تکواندو نیز در کرج برگزار می‌شود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز با اشاره به درخشش ورزشکاران البرزی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، ورزشکاران استان موفق به کسب ۴۵۲ مدال کشوری، ۸ مدال آسیایی و ۸ مدال جهانی شدند، همچنین ۱۵۷ ورزشکار البرزی به تیم‌های ملی راه یافتند و ۱۱۵ تیم از استان در لیگ‌های کشوری حضور داشتند.

وی با اشاره به کمبود سرانه ورزشی در استان اظهار کرد: البرز با سرانه ۴۹ صدم متر مربع، در میان پایین‌ترین استان‌های کشور از نظر زیرساخت‌های ورزشی قرار دارد. رشد جمعیت و مهاجرت بالا باعث شده بسیاری از هیئت‌های ورزشی حتی فضای اداری مناسب نداشته باشند.

حمیدرضا رضایی با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ طرح جدید ورزشی در استان کلید خورده است، گفت: با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و استانداری، ۲۰ طرح در شهرستان‌های کرج، فردیس، نظرآباد، ساوجبلاغ، طالقان و اشتهارد آغاز شده که از محل ماده ۲۳ تأمین اعتبار خواهند شد.

وی از تحقق جذب کامل اعتبارات عمرانی استان خبر داد و تصریح کرد: در سال گذشته به دلیل بازگشت ۵۹ میلیارد تومان از اعتبارات، اعتماد نهاد‌های ملی نسبت به استان کاهش یافته بود، اما امسال با تلاش همکاران، جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات انجام شد و هیچ مبلغی به خزانه بازنگشت. البرز پس از لرستان دومین استان کشور در سرعت جذب اعتبارات بود.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان البرز با اشاره به طرح های عمرانی جدید افزود: دو کمپ استاندارد ورزشی در اشتهارد و آدران شامل سالن چندمنظوره، استخر و خوابگاه در حال احداث است. همچنین پروژه احیای هتل انقلاب پس از ۱۱ سال توقف با جدیت در حال پیگیری است و می‌تواند نقش مهمی در میزبانی رویداد‌های ملی و بین‌المللی ایفا کند.

وی با اشاره به کمبود اماکن اقامتی در استان عنوان کرد: در مسابقات اخیر موی‌تای در ماهدشت، بیش از ۴۰۰ ورزشکار در استان حضور داشتند که تنها اردوگاه الزهرا (س) ماهدشت توانست پاسخگوی نیاز اقامتی باشد. یکی از اولویت‌های ما توسعه امکانات اقامتی ورزشی است.

رضایی گفت: در هفته تربیت‌بدنی پنج پروژه جدید شامل سه پروژه ورزشی و دو خانه جوان در شهرستان‌های کرج و فردیس افتتاح خواهد شد.ساختمان سه‌طبقه خانه جوان کرج با اعتباری ۲۰ میلیارد تومانی تجهیز شده و دارای کارگاه‌های مهارت‌آموزی، کلاس‌های آموزشی و استودیو‌های رادیویی و تلویزیونی است.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز خاطرنشان کرد: در اشتهارد نیز زمینی به مساحت ۵۰۰ متر برای احداث خانه جوان اختصاص یافته و حدود سه میلیارد تومان برای تجهیز آن تخصیص داده شده است. در شهرستان ساوجبلاغ نیز موضوع تخصیص زمین در دست پیگیری است تا همه شهرستان‌ها از امکانات متوازن برخوردار شوند.

حمیدرضا رضایی همچنین از بازگرداندن ۶ مکان تجاری و الحاق ۸۰ هزار مترمربع زمین جدید به مجموعه ورزش استان خبر داد و عنوان کرد: درآمد اماکن ورزشی استان در سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد تومان بود که به هیئت‌های ورزشی اختصاص یافت. در نیمه نخست امسال نیز ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان درآمد محقق شده که معادل ۸۵ درصد کل درآمد سال گذشته است.

وی با اشاره به همکاری‌های مشترک با باشگاه استقلال بیان کرد: بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده، استان البرز به عنوان پایتخت تکواندو و سوارکاری کشور، میزبان باشگاه استقلال در این دو رشته خواهد بود، ضمن این که در حال مذاکره هستیم تا مسابقات تیم فوتسال استقلال نیز در البرز برگزار شود.