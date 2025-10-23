شهردار اراک: به مناسبت هفته فرهنگی اراک، «خیابان غذا» به عنوان نمونهای از شکوفایی اقتصاد شهری وتقویت نشاط اجتماعی با مشارکت سرمایهگذاران در ۲۸ غرفه و ۷ هکتار فضا، افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسمی با حضور مردم و مسئولان و به مناسبت هفته فرهنگی اراک خیابان غذا در این شهر افتتاح شد.
این خیابان با هدف رونق گردشگری و ایجاد نشاط اجتماعی با سرمایه گذاری بخش خصوصی با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان احداث شده است.
شهردار کلانشهر اراک در آیین افتتاح این طرح گفت: شهرداری اراک با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، زمینه مشارکت سرمایهگذاران در این طرح را فراهم کرده که امیدواریم با حضور همه سرمایه گذاران خوب اراکی و استان بتوانیم شاهد شکوفا شدن اقتصاد شهری و بهره مندی مردم خوب شهرمان از مواهِب سرمایه گذاران باشیم.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک هم گفت: با توجه به مطالبات همشهریان داشتند و نیازی که در جهت افزایش فضاهای تفریحی و گردشگردی در سطح اراک احساس میشد، شهرداری و سازمان سرمایه گذاری شهرداری لایحهای را به شورا ارسال کردند و مورد تصویب قرار گرفت و در معرض سرمایه گذاری گذاشته شد.
علی اصغر غفاری افزود: خیابان غذا (فود استریت) به طول ۷۰۰ متر و در فضایی به مساحت هفت هکتار ایجاد شده و دارای ۲۸ غرفه که همشهریان میتوانند از فضای ایجاد شده استفاده و اوقات خوبی را در کنار خانواده سپری کنند.
پیمان عین القضات عضو شورای اسلامی کلانشهر اراک هم این طرح را یکی از مجموعههای سرمایه گذاری در حوزه اقتصاد و کارافرینی شهری دانست و گفت: علاوه بر ارائه خدمات عمرانی باید در حوزه کارآفرینی قدمهای مثبتی برداشته شود و این مجموعه اولین اقدام کارآفرینی حوزه شهرمان است که انجام و تقدیم مردم شده است.
سرمایه گذاران این طرح هم اشتغالزایی و کمک به اقصاد شهر، رونق گردشگری، ایجاد فضایی شاد و مفرح و هم افزایی مردم را از اهداف سرمایه گذاری در این مجموعه دانستند.