برگزاری دومین جشنواره ملی چشمه هشتگرد
دومین جشنواره ملی فرهنگی و هنری چشمه هشتگرد با حضور چشمگیر هنرمندان از ۲۳ استان کشور و ۱۰ کشور آسیایی در شهرستان ساوجبلاغ و با محوریت ترویج فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، جواد صادقلو، فرماندار ساوجبلاغ، در این مراسم با تأکید بر نقش فرهنگ در توسعه همهجانبه کشور گفت: «هیچ جامعهای بدون توسعه فرهنگی به رشد پایدار اقتصادی و اجتماعی نخواهد رسید. نگاه دولت به حوزه فرهنگ، نگاهی راهبردی و انسانساز است و جشنوارههایی، چون چشمه، بذر شکوفایی استعدادهای جوان را در دل جامعه میکارد.»
وی افزود: حضور آثار فاخر از سراسر ایران و ۱۰ کشور آسیایی نشان میدهد که این جشنواره دیگر تنها یک رویداد محلی نیست، بلکه پلی فرهنگی میان ملتها و نمادی از جایگاه والای فرهنگ و هنر ایران عزیز است.
محمدرضا کاشف، رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره اعلام کرد: در این دوره بیش از هزار اثر از هنرمندان سراسر کشور دریافت شد و بخش فیلم با مشارکت هنرمندانی از ۱۰ کشور آسیایی یکی از پرمخاطبترین بخشها بود. هدف ما این است که چشمه، نه فقط یک جشنواره، بلکه یک جریان ماندگار فرهنگی باشد.
کاشف همچنین با اشاره به ریشههای تاریخی و هنری شهر هشتگرد تصریح کرد: هشتگرد سرزمینی است که قرنها مأمن هنرمندان و ادیبان بوده است و امروز نیز با برگزاری چنین رویدادهایی، این شهر دوباره به چشمهای جوشان از ذوق و آفرینش بدل شده است.