پخش زنده
امروز: -
اولین گردهمایی ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام صبح امروز با حضور جمعی از استادان حوزه، مسئولان و پژوهشگران در مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ این گردهمایی با قرائت پیام آیتالله نوری همدانی آغاز شد.
آیت الله نوری همدانی در این پیام ضمن تأکید بر ضرورت معرفی الگوهای صحیح برای نسل جوان، هشدار داد: استفاده نادرست از فضای مجازی سبب کمرنگ شدن ارزشهای اخلاقی شده است.
این مرجع تقلید همچنین خواستار پرهیز از همایشهای تشریفاتی و مقطعی شد و بر ادامهدار بودن این حرکت علمی تأکید کرد.
دبیر علمی این همایش، با تبیین مفهوم حیات طیبه گفت: حیات طیبه فقط یک دستاورد فردی و محدود به خلوتهای معنوی نیست، بلکه امروز یک حجت عملی و چرخه اجتماعی در عصر دیجیتال است.
محمداسماعیل عبداللهی افزود: این چرخه باید در وجود نخبگان دینی لمس شود و علما در معرض آزمونهای شهرت، قدرت و ثروت قرار گیرند، بدون آنکه کیفیت وجودیشان آسیب ببیند.
وی با اشاره به فعالیت سهساله کنگره خاطرنشان کرد: منظومه معرفتی جامع حیات طیبه تدوین شده و هشتاد و یک مقاله علمی نیز برای انتشار پذیرفته شده است.
دبیر کمیته علمی کنگره از رونمایی بسته سیاستی جامعه حیات طیبه در هفده محور خبر داد و اعلام کرد: پایگاه جامع حیات طیبه نیز در این مراسم بهصورت رسمی آغاز به کار کرد.
به گفته وی، تاکنون ۲۴۰ هزار نفر از مفاخر دینی شناسایی و بیش از ۶ میلیون داده علمی گردآوری شده که هدف نهایی رسیدن به ۲ میلیارد داده برای پردازش هوشمند سبک زندگی علما است.
در ادامه مراسم، مسئول برگزاری همایش با بیان اینکه سبک زندگی بخش نرمافزاری تمدن اسلامی است، گفت: غرب با مدیریت گرایشها و ذائقهها، سبک زندگی جوامع را دگرگون میکند و این حوزه جدیترین عرصه جنگ نرم است.
حجت الاسلام شریفی افزود: معرفی الگوهای حقیقی سبک زندگی اسلامی بهویژه در میان علمای برجسته، میتواند بهترین نوع تبلیغ عملی و انتقال ارزشها به نسل جدید باشد.
در کنگره ملی حیات طیبه علمای جهان اسلام از مجموعه کتاب مقالات پذیرفته شده در همایش (۸۰ مقاله) بسته سیاستی و پایگاه جامع حیات طیبه رونمایی شد.