نمایندگان بخش‌های بازرگانی، تعاون و کشاورزی آذربایجان‌غربی در دیدار با رئیس‌جمهور با بیان مشکلات مرزی، مالیاتی و نقدینگی، خواستار تصمیمات فوری دولت برای رفع موانع تولید، احیای تعاونی‌ها و رونق صادرات استان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در نشست فعالان اقتصادی آذربایجان غربی با رئیس‌جمهور با اشاره به وجود ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور و قرار گرفتن آذربایجان غربی در مسیر کریدور‌های مهم بین‌المللی، اظهار کرد: این استان توانایی تبدیل شدن به هاب لجستیک کشور را دارد، اما با وجود ۵۲ مرکز لجستیکی در کشور، تنها دو مرکز بسیار ضعیف در این استان مستقر شده است.

قاسم کریمی با بیان اینکه توسعه تجارت خارجی استان با چالش‌هایی جدی مواجه است، افزود: متروکه شدن چهار هزار دستگاه کشنده در پشت مرزها، معطلی کامیون‌ها در مرز‌های مشترک با ترکیه و عراق به دلیل ضعف زیرساخت و تجهیزات و همچنین مالیات‌های سنگین که موجب زمین‌گیر شدن فعالان تجاری شده، از مهم‌ترین این مشکلات است.

وی خطاب به رئیس جمهور اظهار کرد: برداشتن تحریم‌های داخلی با شما و دور زدن تحریم‌های خارجی با ما؛ قول می‌دهیم تا تمام تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی کشور به کار گرفته شود.

رئیس اتاق تعاون آذربایجان‌غربی هم در ادامه این نشست، با اشاره به کمبود نقدینگی در تعاونی‌های مرزنشین و نبود حمایت‌های مالی، گفت: یکی از مشکلات اصلی در تجارت منطقه، موضوع کولبری است؛ اگرچه قانون جدید بخشی از مشکلات را کاهش داده، اما سهمیه‌های محدود همچنان مسئله‌ساز است.

باقر خلیلی اضافه کرد: رفع تعهدات ارزی تعاونی‌های مرزنشین، حذف مالیات‌های سنگین برخلاف قانون و توجه جدی به تعاونی‌هایی که اکنون فقط نامی از آنها باقی مانده، باید در دستور کار قرار گیرد.

وی همچنین کمبود نهاده‌های دامی را عاملی فلج‌کننده برای صنعت دام و طیور کشور دانست و هشدار داد: در صورت بی‌توجهی، بحران عمیقی در بازار گوشت قرمز و سفید ایجاد می‌شود.

همچنین یکی از فعالان صنعت طیور مهاباد نیز در این نشست، گفت: رفع تعهد ارزی در صادرات بخش کشاورزی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

رضا سواری خاطرنشان کرد: کمبود نقدینگی، عدم پرداخت تسهیلات، فاصله زیاد قیمت از مزرعه تا بازار به دلیل سلطه واسطه‌ها، خرد شدن اراضی، قیمت‌گذاری دستوری و کمبود نهاده‌های دامی از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت هستند.

وی با تاکید بر لزوم تفویض اختبار به استان در خصوص صادرات و واردات بخش کشاورزی اضافه کرد: اصلاح نظام قیمت گذاری و حمایت مالی از تولیدکنندگان این بخش، مدیریت پایدار منابع آبی، توجه به احیای دریاچه ارومیه و تقویت زنجیره‌های تولید از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد و خواهشمندیم رییس جمهور در این خصوص توجه ویژه‌ای داشته باشند.

