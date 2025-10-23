پخش زنده
دختران هندبال ایران برای کسب سومین پیروزی خود در بازیهای آسیایی جوانان مقابل قزاقستان به میدان میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال دختران ایران پس از درخشش مقابل چین و ازبکستان در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان، فردا (جمعه) مصافی سخت با تیم قزاقستان خواهند داشت.
ملیپوشان کشورمان که در یک بازی فوقالعاده موفق شدند چین قدرتمند را برای نخستین بار شکست دهند و سپس ازبکستان را در شرایطی بردند که مدت زمان ریکاوری تیم به ۲۴ ساعت نرسید، حالا در سومین دیدار خود قزاقستان را پیش رو دارند.
قزاقستان در این بازیها هنگکنگ را ۲۴ -۴۰ و هند را ۲۶ -۳۹ شکست داده تا بازی هر دو تیم در گام سوم بازیهای آسیایی از حساسیت خاص خود برخوردار باشد، زیرا قزاقستان و ایران با ۴ امتیاز و فقط به خاطر تفاضل گل در ردههای اول و دوم قرار دارند و مطمئنا هیچ تیمی نمیخواهد نتیجه را به حریف واگذار کند.
تیم هندبال دختران جوان کشورمان و قزاقستان فردا، جمعه ۲ آبان و ساعت ۱۴:۳۰ برگزار میشود.
سومین دوره بازیهای آسیایی تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار میشود.