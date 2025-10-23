هیأت نظارت بر آرای مردمی رویداد چهل‌و‌دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۱۰ فیلم برتر بخش داستانی و ۵ فیلم برتر در بخش‌های مستند، تجربی و پویانمایی را از نگاه تماشاگران اعلام کرد.





به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، در میان آثار منتخب بخش مستند، فیلم دوتوک به تهیه‌کنندگی و کارگردانی هادی ثابت از شوکت‌آباد بیرجند، موفق شد در جمع پنج مستند محبوب مخاطبان جشنواره قرار گیرد.این اثر از تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران در دفتر بیرجند است که با روایتی بومی و انسانی از زیست فرهنگی مردم منطقه، توانسته توجه مخاطبان و داوران را به خود جلب کند.

در بخش مستند، پنج فیلم برتر از نگاه تماشاگران در نوبت دوم نمایش، به ترتیب حروف الفبا بچه سوم از سرنا امینی، آستاره از فاطمه حیدری، رویای تامی از دلاور دوستانیان، دوتوک از هادی ثابت شوکت‌آباد و مامان از علی‌محمد صادقی معرفی شدند.





در جشنواره امسال، علاوه بر ۱۰ فیلم در بخش داستانی، برای نخستین بار بخش مستند، تجربی و پویانمایی نیز در نظام ثبت آرای تماشاگران قرار گرفته است؛ رخدادی ویژه که فضای رقابتی و مشارکت مردمی را در چهل‌ودومین دوره این جشنواره تقویت کرده است.





چهل‌ و‌ دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال در حال برگزاری است و آثار منتخب از سراسر کشور، از جمله تولیدات سینمایی جوانان ایران در استان‌ها، در معرض دید و قضاوت تماشاگران قرار گرفته‌اند.