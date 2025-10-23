ده‌ها شهرک‌نشین افراطی به صحن‌های مسجدالاقصی در شهر قدس اشغالی یورش برده و به هتک حرمت این مکان مقدس مسلمانان مبادرت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این یورش تحت حمایت و حفاظت شدید نیرو‌های پلیس رژیم اشغالگر و واحد‌های ویژه مسلح وابسته به آن انجام گرفت.

به گفته‌ی خبرگزاری فلسطینی "سند"، پلیس رژیم اشغالگر صهیونیست از آغاز تا پایان عملیات یورش در محل حضور داشت.

در این هجوم؛ ده‌ها شهرک‌نشین در قالب گروه‌هایی سازمان‌یافته از "باب المغاربه"؛ ورودی‌ای که از سال ۱۹۶۷ تحت کنترل امنیتی کامل اسرائیل قرار دارد؛ وارد مسجدالاقصی شدند.

منابع محلی در قدس شریف اعلام کردند که در ساعات اولیه‌ی صبح دیروز (چهارشنبه)، ۱۷۹ شهرک‌نشین افراطی وارد صحن‌های مسجدالاقصی شدند و در خلال حضور خود، مطالبی درباره‌ی آنچه "معبد ادعایی" خوانده می‌شود، دریافت کردند؛ همچنین شماری از آنان آیین‌ها و نماز‌های تلمودی را در بخش شرقی مسجد به‌جا آوردند.

این منابع افزودند که حدود ۴۰۰ نفر دیگر نیز صبح چهارشنبه، تحت عنوان "گردشگر"، در این یورش‌ها به مسجدالاقصی شرکت داشتند.

پلیس رژیم اشغالگر، هم‌زمان با این اقدامات، تدابیر به اصطلاح امنیتی و نظامی خود را در اطراف مسجدالاقصی، در محله‌ی قدیمی قدس اشغالی و در ورودی‌های مسجد تشدید کرد و با ایجاد محدودیت‌هایی، مانع ورود نمازگزاران و مرابطان فلسطینی به داخل مسجد شد.