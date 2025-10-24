به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست بندر انزلی گفت: نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست پاسگاه‌های قلم‌گوده و سرخانکل بندرانزلی، در حین گشت‌زنی، چهار شکارچی متخلف را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی انجام‌شده از این افراد، چهار قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد که بر اساس بررسی‌های اولیه، دو قبضه دارای مجوز قانونی و دو قبضه دیگر غیرمجاز بوده‌اند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست انزلی گفت: در این زمینه پرونده قضایی تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک به شکار یا صید غیرمجاز، موضوع را در اسرع وقت به نزدیک‌ترین پاسگاه محیط بانی اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.