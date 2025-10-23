به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی استقبال مخاطبان از نمایش فیلم‌های بخش بین‌الملل و بخش داستانی چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، ستاد اجرایی جشنواره سه نوبت فوق‌العاده برنامه نمایش این بخش در روز پنجم را اعلام کرد.

امروز پنجشنبه (یکم آبان ماه)، سانس‌های فوق‌العاده بسته داستانی ۹ در ساعت ۱۸ و بسته داستانی ۱۰ در ساعت ۲۰:۳۰ در سالن شماره پنج برگزار می‌شود.

همچنین نوبت فوق‌العاده باکس بین‌الملل چهار در ساعت ۲۰:۳۰ در سالن ۹ برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان برای خرید و رزرو بلیت می‌توانند به سامانه‌های فروش بلیت جشنواره مراجعه کنند.

چهل‌و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران فعالیت خود را آغاز کرده است.

نمایش فیلم، برگزاری نشست‌های نقد و بررسی، کارگاه‌های تخصصی، برنامه‌های آموزشی و فرصت تعامل میان فیلم‌سازان از بخش‌های جنبی این دوره از جشنواره است که با هدف ارتقای دانش و گسترش ارتباط میان نسل‌های مختلف سینماگران طراحی شده است.

جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با هزاران مخاطب از داخل و خارج کشور، به عنوان مهم‌ترین رویداد سینمای کوتاه در غرب آسیا شناخته می‌شود. این جشنواره از سال ۱۴۰۰، با تایید آکادمی علوم و هنر‌های سینمایی، در فهرست ۱۲۷ رویداد معتبر سینمایی جهان قرار گرفته و به عنوان یکی از جشنواره‌های مورد تایید اسکار، امکان ورود مستقیم فیلم‌های برگزیده‌اش به فهرست سالانه آکادمی را فراهم کرده است.

فیلم کوتاه «دشت می‌خواند» به نویسندگی و کارگردانی گیتا فیضی و تهیه‌کنندگی دیمن زندی، موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی دانشجویی از چهارمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ایدرومنو در کشور آلبانی شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم Idromeno، با هدف ظهور یک صدای جدید تأسیس شد که از طریق سینماتوگرافی بتواند راهی جدید برای نگاه به دنیای معاصر باشد، هم بر شکستگی‌های آن تأکید کند و هم تلاش کند تا راه دیگری، برای تفکر پیدا کند.

«دشت می‌خواند» پیش از این، موفق به کسب جایزه از سی و یکمین دوره جشنواره تالمسینگ آلمان، جایزه اصلی بهترین فیلم بیست و ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم یوکی اتریش، جایزه بزرگ بیستمین دوره جشنواره فیلم Early Bird بلغارستان، دو جایزه بهترین فیلم به زبان کردی و بهترین فیلم کوتاه Mitosfilm از چهاردهمین دوره جشنواره فیلم کردی برلین، جایزه بهترین فیلم بخش سرزمین‌های نامرئی از چهارمین دوره جشنواره فیلم Son of a Pitch ایتالیا و جایزه بهترین موسیقی بیستمین دوره جشنواره نهال و حضور در جشنواره‌های Sehsuechte آلمان (دوره ۵۴)، دلا لسینیا ایتالیا (دوره۳۱)، کردی لندن (دوره ۱۴)، ساکاریا (دوره ۱۰)، Kaaffilm (دوره ۳)، عباس کیارستمی و ایسفا شده است.

در خلاصه داستان «دشت می‌خواند» آمده است: «در میان روزمرگی‌های زندگی دختر چوپانی، گرگ به گله حمله می‌کند. این حمله، به تصمیمی مهم برای او منجر می‌شود.»