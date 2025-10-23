به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون پژوهشی فناوری دانشگاه ملی مهارت گفت: ۱۱ دانشجوی دانشگاه ملی مهارت اصفهان با درخشش در ۱۶ رشته تخصصی رقابت مهارت‌های آینده در فناوری‌های پیشرفته بریکس۲۰۲۵ راهی رقابت‌های بین المللی روسیه می‌شوند.

اطمینانی رقابت‌های بریکس ۲۰۲۵را فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربه‌های تخصصی، کشف استعداد‌های برتر و ارتقای جایگاه علمی و مهارتی دانشگاه ملی مهارت دانست و افزود: دانشگاه ملی مهارت با برگزاری این رویداد گامی مهم در راستای تربیت نیروی انسانی کارآمد و توسعه مهارت‌های نوین در سطح ملی و بین‌المللی برداشته است.

وی ادامه داد: رقابت‌های بین اللملی مهارت در شهریکاترینبورگ روسیه از ۲۷ تا ۳۱ آبان در شهر یکاترینبورگ روسیه برگزار خواهد شد.