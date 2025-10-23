پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان لالی از دستگیری ۱۸ محکوم متواری در طرح امنیت محله محور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ اسکندر بزرگمهری گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی طرح امنیت محله محور، پس از هماهنگی قضائی به مدت ۱۰ روز توسط پلیسهای تخصصی و کلانتری ۱۱ در مناطق جرم خیز به مرحله اجرا در آمد.
وی افزود: ماموران پلیس با کار اطلاعاتی و اقدامات خاص پلیسی ۱۸ محکوم متواری و یک نفر خُرده فروش موادمخدر را شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان لالی گفت: در اجرای این طرح کشف یک قبضه سلاح جنگی، ۶ قبضه سلاح شکاری، ۸۲ عدد فشنگ جنگی و ۳۶۷ گرم انواع موادمخدر میباشد.
سرهنگ بزرگمهری با اشاره به توقیف ۳۷ دستگاه موتورسیکلت و ۱۹ دستگاه خودروی فاقد پلاک و پلاک مخدوش، بیان داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.