به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ اسکندر بزرگمهری گفت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی طرح امنیت محله محور، پس از هماهنگی قضائی به مدت ۱۰ روز توسط پلیس‌های تخصصی و کلانتری ۱۱ در مناطق جرم خیز به مرحله اجرا در آمد.

وی افزود: ماموران پلیس با کار اطلاعاتی و اقدامات خاص پلیسی ۱۸ محکوم متواری و یک نفر خُرده فروش موادمخدر را شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لالی گفت: در اجرای این طرح کشف یک قبضه سلاح جنگی، ۶ قبضه سلاح شکاری، ۸۲ عدد فشنگ جنگی و ۳۶۷ گرم انواع موادمخدر می‌باشد.

سرهنگ بزرگمهری با اشاره به توقیف ۳۷ دستگاه موتورسیکلت و ۱۹ دستگاه خودروی فاقد پلاک و پلاک مخدوش، بیان داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شدند.