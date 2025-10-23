رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان از صبح فردا به میزبانی چین و در سالن «تایهو» مرکز نمایشگاهی شهر ووشی با برگزاری مبارزات اوزان به اضافه ۸۷ کیلوگرم مردان و منهای ۵۷ کیلوگرم زنان آغاز می‌شود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جدول رقابت‌های روز نخست بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد که آرین سلیمی و ناهید کیانی در اوزان ۸۷+ کیلوگرم مردان و ۵۷- کیلوگرم بانوان هر دو نماینده کشورمان رقبای خود را شناختند.

در وزن ۵۷- کیلوگرم که ۵۴ تکواندوکار حضور دارند، ناهید کیانی پس از یک دور استراحت به مصاف برنده مبارزه میان «مارکلا تگری» از قبرس و «داریا کاستنویچ» از اوکراین می‌رود. وی برای صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی باید با یکی از تکواندوکاران مراکش، سنگال یا آمریکا پیکار کند. نماینده آمریکا در این وزن «فیث دایلون» خواهد بود.

در وزن ۸۷+ کیلوگرم نیز ۴۳ تکواندوکار وزن‌کشی کرده‌اند و نماینده سنگین‌وزن کشورمان پس از یک‌دور استراحت، در نخستین مبارزه خود به مصاف برنده دیدار «دانیل گویکوچه آ» از کوبا و «سولیمانی» از سوئیس می‌رود. وی در صورت پیروزی، در مرحله سوم با برنده مبارزه اوکراین و لهستان روبه‌رو خواهد شد. در بالای جدول سلیمی «رافائل آیوکف» از روسیه که با پرچم بی طرف شرکت کرده است؛ حضور خواهد داشت. در سوی دیگر جدول جدول «کیدن کانینگهام» حریف سرشناس بریتانیایی که در فینال المیپک با وی رو‌به‌رو شد و موفق به شکست آن شد حضور دارد.

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشور‌های مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.