پخش زنده
امروز: -
رئیسجمهور در نشست با فعالان اقتصادی آذربایجانغربی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در کنترل گازهای فِلِر گفت: با جمع شدن گازهای فِلِر سالانه تا هشت میلیارد دلار صرفهجویی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیسجمهور امروز پنجشنبه یکم آبان ۱۴۰۴ در سفر استانی دولت به استان آذربایجان غربی و در دیدار با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی این استان، با اشاره به برگزاری جلسات منظم دولت با صنعتگران، کارآفرینان و بازرگانان، تاکید کرد: راه برونرفت از مشکلات ناشی از تحریمهای ظالمانه، از تولید و صادرات میگذرد.
مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه جمع شدن گازهای فِلِر سالانه تا هشت میلیارد دلار صرفهجویی میشود، گفت: در دولت چهاردهم ۱۱ میلیارد مکعب گاز فِلِر کنترل شد، این در حالی است که پیش از این تنها امکان کنترل پنج میلیون متر مکعب گاز فِلِر فراهم شده بود.
وی در ادامه با اشاره به برنامهریزیهای منظم برای بررسی مسائل حوزه تجارت و صنعت اظهار کرد: در تهران، هر ماه جلساتی با حضور اتاق صنعت، اتاق بازرگانی و کارآفرینان برگزار میشود تا مشکلات بخشهای مختلف اقتصادی بهصورت هدفمند بررسی و جمعبندی شود.
پزشکیان افزود: روز سهشنبه نیز جلسهای با اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و نشستهای جداگانهای هم با کارآفرینان در دستور کار قرار دارد. بر اساس تقسیم وظایف انجامشده، هر صنف و بخش اقتصادی موظف است مسائل و موانع خود را بهصورت مشخص اعلام کند تا با هماهنگی وزارتخانههای مرتبط، راهحلهای اجرایی برای رفع آنها تدوین شود.
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات این نشستها گفت: مقرر شده است وزرای مسئول نیز با صنوف و بخشهای مرتبط جلسات مستقلی برگزار کنند تا در طول یک ماه، مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات عملیاتی اتخاذ شود.
وی در پایان تصریح کرد: باور ما این است که مسیر عبور از شرایط تحریمی و تحقق رشد پایدار اقتصادی، از مسیر تولید و صادرات میگذرد.