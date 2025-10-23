وزیر راه و شهرسازی، در کنفرانس وزرای حمل‌ونقل منطقه‌ای در اسلام‌آباد با بیان عزم جدی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای جایگاه ترانزیتی خود، از برنامه‌ریزی گسترده در حوزه توسعه کریدور‌های تجاری، دیجیتال‌سازی امور گمرکی و نوسازی زیرساخت‌های ریلی مشترک با کشور‌های همسایه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کنفرانس دو روزه وزرای حمل‌ونقل منطقه‌ای با حضور مقامات کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) و نمایندگان دوازده کشور صبح امروز در اسلام‌آباد آغاز شد.

این نشست با میزبانی دولت پاکستان و با سخنرانی سناتور محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، و عبدالعلیم خان، وزیر مواصلات این کشور، گشایش یافت.

فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، که بامداد امروز به اسلام‌آباد سفر کرده بود، پس از شرکت در نشست افتتاحیه، در جمع خبرنگاران بر اراده جدی دولت ایران برای تقویت نقش ترانزیتی کشور در منطقه تأکید کرد و گفت: «هدف این سفر، شرکت در اجلاس منطقه‌ای وزرای حمل‌ونقل است که فرصتی ارزشمند برای گسترش ارتباطات حمل‌ونقلی و معرفی ظرفیت‌های ایران در کریدورهای بین‌المللی محسوب می‌شود.»

وزیر راه و شهرسازی افزود: «در جریان این کنفرانس، نشست‌های دوجانبه و چندجانبه با وزرای مواصلات و بازرگانی کشورهای منطقه از جمله پاکستان برگزار خواهد شد تا درباره توسعه کریدورهای تجاری، بهبود مسیرهای ترانزیتی و گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی گفت‌وگو شود.»

وی یکی از موضوعات اصلی این کنفرانس را تسهیل ترانزیت و اتصالات کریدوری منطقه‌ای دانست و اظهار داشت: «ایران با برخورداری از موقعیت راهبردی و شبکه گسترده جاده‌ای و ریلی، می‌تواند نقش کلیدی در اتصال شرق و غرب آسیا ایفا کند. برنامه‌ریزی ما در دولت بر این اساس است که موقعیت ترانزیتی کشور را ارتقا دهیم و مسیرهای حمل‌ونقل منطقه‌ای را به شکل هدفمند با زیرساخت‌های داخلی هماهنگ سازیم.»

فرزانه صادق همچنین بر اهمیت کریدورهای هوشمند و دیجیتال‌سازی فرآیندهای گمرکی تأکید کرد و گفت: «تحول دیجیتال در بخش حمل‌ونقل و گمرکات موجب تسهیل ترانزیت کالا و کاهش زمان عبور محموله‌ها از مرزها می‌شود. این موضوع از جمله مباحثی است که در نشست اسلام‌آباد به صورت تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

وی با اشاره به همکاری‌های ایران و پاکستان در حوزه حمل‌ونقل افزود: «نوسازی خطوط ریلی مشترک بین دو کشور از جمله محورهای مورد توجه در این سفر است. با ارتقای این زیرساخت‌ها، ظرفیت ترانزیت کالا میان ایران، پاکستان و سایر کشورهای منطقه به‌طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.»

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: «ایران با تکیه بر موقعیت جغرافیایی ممتاز و توانمندی‌های فنی و لجستیکی، آماده است تا در چارچوب همکاری‌های چندجانبه، به عنوان حلقه پیوند دهنده مسیرهای اصلی تجارت منطقه‌ای عمل کند و نقشی فعال در طراحی و اجرای پروژه‌های حمل‌ونقلی فرامرزی برعهده گیرد.»