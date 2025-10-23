رقابت‌ های لیگ پینت‌ بال کشور، انتخابی تیم ملی با حضور ۲۰ تیم از سراسر کشور به میزبانی مشهد در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته پینت بال کشور گفت: دومین دوره لیگ پینت‌ بال کشور با حضور ۲۰ تیم در بخش بانوان و آقایان برگزار می‌ شود و ۵ تیم از بانوان و ۱۵ تیم از آقایان در این رقابت‌ ها حضور دارند.

رضا آذریان با اشاره به حضور ۵ تیم از مشهد در این مسابقات افزود: رقابت‌ ها در مجموعه ورزشی سران و باشگاه پینت‌ بال اسپاد مشهد برگزار می‌ شود و تیم‌ ها در دو گروه مرحله‌ ای با هم رقابت می‌ کنند.

آذریان ادامه داد: برترین‌ ها به مرحله نهایی راه می‌ یابند تا تیم‌ های اول تا سوم مشخص شوند.

وی گفت: کمیته فنی مسابقات وظیفه انتخاب افراد برتر برای دعوت به اردوی تیم ملی را بر عهده دارد و با توجه به جوان‌ گرایی و انگیزه بالای ورزشکاران در سراسر کشور، امید است شاکله تیم ملی پینت‌ بال از دل همین رقابت‌ ها شکل بگیرد.

نیما زمردی دبیر انجمن پینت‌ بال کشور نیز در حاشیه این مراسم گفت: هم اکنون بیش از ۱۰۵ باشگاه فعال در سطح کشور داریم که از این میان، خراسان رضوی و شهر مشهد با ۸۰ باشگاه فعال در جایگاه نخست قرار دارند.

وی افزود: پینت‌ بال ایران تاکنون پنج دوره قهرمانی آسیا، مقام سوم جهانی در تایوان و نایب‌ قهرمانی جهان در جزیره کیش را تجربه کرده است.

زمردی ادامه داد: اردوی انتخابی تیم ملی روز شنبه برگزار خواهد شد تا ترکیب نهایی برای حضور در مسابقات آسیایی مشخص شود و در ادامه نیز رقابت‌ های جهانی در فرانسه در برنامه قرار دارد.