به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آنگونه که در اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور آمده است، ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی روستا از روز جمعه مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و به مدت یک هفته یعنی تا روز پنجشنبه ۳۰ بهمن ادامه دارد.

افراد دارای سمت و مشاغل هم تراز هم از تاریخ بیست و چهارم تا سی‌ام آبان فرصت انصراف دارند.

از آنجایی که زمان ثبت نام، ارائه گواهی نداشتن سوء پیشینه با تاریخ کمتر از سه ماه ضروری است، داوطلبان می‌توانند از ۳۰ آبان برای دریافت این گواهی به دفاتر خدمات قضایی، سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر پلیس ۱۰+ مراجعه کنند.