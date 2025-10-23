به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، تیم‌های خیبر خرم آباد و چادرملوی اردکان، جمعه دوم آبان ماه ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف هم می‌روند.

هفته‌های گذشته، به دلیل آماده نبودن ورزشگاه شهید نصیری، دیدار‌های خانگی چادرملو در تهران برگزار می‌شد، اما با تکمیل زیرساخت‌ها، این ورزشگاه آماده میزبانی از رقابت‌های لیگ برتر شده است.

تیم خیبر هم‌اکنون با ۱۰ امتیاز در جایگاه چهارم و چادرملوی اردکان با ۸ امتیاز در مکان یازدهم جدول رده بندی قرار دارد.

دو تیم در فصل گذشته یک پیروزی و یک شکست برابر هم کسب کردند.