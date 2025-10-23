به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یکی از اهداف سازمان بهزیستی در سال‌های اخیر، تامین مسکن مددجویان این سازمان می‌باشد. بدین منظور، این نهاد دولتی، سعی نموده تا با فراهم کردن تسهیلات با شرایط مناسب بازپرداختی و کمک‌های مالی بلاعوض، برای مددجویان خود، آن‌ها را در تامین مسکن مناسب، یاری نماید.

این سازمان، هم زمان با اعلام وزارت راه و شهرسازی، مبنی بر امکان ثبت نام اقشار کم درآمد در سامانه نهضت ملی مسکن، به آدرس saman.mrud.ir، طی اطلاعیه‌ای به مددجویان خود، توصیه نمود که با ثبت نام در این سامانه، برای دریافت تسهیلات دولتی مسکن اقدام نمایند. با توجه به اینکه ثبت نام در سامانه ثبت نام مسکن بهزیستی، مستلزم اطلاع از جزئیات و نحوه و شرایط ثبت نام در آن می‌باشد، لازم است تا افراد واجد الشرایط برای ثبت نام، از این شرایط و جزئیات آن مطلع گردند.

از سویی شهروند خبرنگار ما در پیامی خواستار پیگیری پرداخت کمک هزینه ساخت مسکن ملی به توان خواهان بهزیستی شدند.

متن پیام شهروند خبرنگار به این شرح است:

سلام

لطفا به گزارشگران و خبرنگارانتان بفرمایید در صورت امکان پرداخت کمک هزینه ساخت مسکن ملی به توان خواهان بهزیستی را پیگیری کنند.

بهزیستی قرار بود برای مسکن ملی مددجویان ۲۰۰ میلیون به ایشان مساعدت کند ولی سه سال از مسکن ملی گذشته خبری نیست.