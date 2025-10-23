به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این آیین گفت: این تعداد دانشجو ورودی سال تحصیلی جدید در مهرماه هستند و قرار است در بهمن ماه هم ۳۴۰ دانشجوی دیگر به جمع خانواده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه شوند.

شاهین شیرانی افزود: این تعداد دانشجو در ۲۰۰ رشته تحصیلی علوم پزشکی وارد این دانشگاه شدند.

وی گفت: در آخرین رنکینگ بین المللی ۲۰۲۵ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ دانشگاه دنیا قرار گرفت که این موفقیت جهانی باهمت بلند دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه حاصل شده است.

در حال حاضر ۱۱ هزار دانشجو در ده دانشکده پزشکی، داندان پزشکی، داروسازی، مدیریت بهداشت، مامایی، پرستاری و اتاق عمل در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشغول به تحصیل هستند.