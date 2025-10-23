به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بردسکن گفت: در دو ماه اخیر، ۳ هزار و ۲۴ مترمربع از اراضی ملی واقع در منطقه علی‌ آباد کشمر با دستور مقام قضایی و پیگیری‌ های مستمر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بردسکن، رفع تصرف شده و به وضع قبلی برگشته است.

حمید رضا اقبالی افزود: این اقدام در راستای صیانت از انفال و مقابله با تصرفات غیرقانونی صورت گرفته و با همکاری واحد حقوقی و یگان حفاظت این اداره انجام شده است.

اقبالی گفت: اراضی ملی و منابع طبیعی، سرمایه‌ های خدادادی و میراث ماندگار نسل‌ ها هستند و حفاظت از این عرصه‌ ها وظیفه‌ ای همگانی است و منابع طبیعی با قاطعیت در برابر هرگونه تصرف، تخریب و تجاوز به انفال ایستادگی می‌ کند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا قاچاق منابع طبیعی، مراتب را از طریق شماره تماس رایگان ۱۵۰۴ اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.