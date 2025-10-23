پخش زنده
تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا برای اشغال کرانه باختری و سلطه اشغالگران بر این منطقه با واکنشهای گسترده روبهرو شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از رام الله؛ تلاش رژیم صهیونیستی و آمریکا برای اشغال کرانه باختری و سلطه اشغالگران بر این منطقه با واکنشهای گسترده روبهرو شده است. مصطفی البرغوثی دبیرکل جنبش ابتکار ملی فلسطین در واکنش به توطئهها در این زمینه، تحریم و اعمال مجازاتهای فراگیر علیه رژیم صهیونیستی را خواستار شد.
کنست رژیم صهیونیستی در مرحله مقدماتی با طرح اعمال حاکمیت این رژیم بر کرانه باختری موافقت کرد. رأیگیری دربارهی این طرح درست در زمانی انجام شد که معاون رئیسجمهور آمریکا در سفر به سرزمینهای اشغالی بود.