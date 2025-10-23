به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ به مناسبت دهمین سالگرد شهید مدافع حرم سید مصطفی صدرزاده ؛ مراسم بزرگداشت شهدای لشکر فاطمیون در شهریار برگزار می‌شود. این مراسم شنبه ۳ آبان از ساعت ۱۹:۳۰ در حرم شهدای‌گمنام کهنز واقع در شهریار برگزار خواهد شد. سید مصطفی صدرزاده، معروف به سید ابراهیم، فرمانده ایرانی گردان عمار لشکر فاطمیون، یکم آبان سال ۹۴ همزمان با تاسوعای حسینی در مبارزه با تروریست‌های تکفیری در حومه حلب شهید و پیکرش در گلزار شهدای بهشت رضوان شهریار خاکسپاری شد.