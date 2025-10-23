در جریان دیدار رئیس‌ جمهور با سرمایه‌گذاران آذربایجان غربی، تفاهم‌نامه‌هایی در زمینه کشاورزی، آب، صنعت و بهداشت منعقد شد و بیمارستان جدید نقده به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در حاشیه نشست رئیس‌جمهوری با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی آذربایجان‌غربی، هفت تفاهم‌نامه و قرارداد همکاری در حوزه‌های آب، کشاورزی، صنعت و بهداشت به امضا رسید.

از تفاهم‌نامه‌های این نشست می‌توان به تفاهم‌نامه ایجاد صنایع نساجی در شهرستان خوی با سرمایه‌گذاری ۶۰ هزار میلیارد ریالی و تفاهم‌نامه همکاری با شرکت دیجی‌کالا برای توسعه اقتصاد مرزی اشاره کرد.

همچنین قرارداد مدیریت یکپارچه منابع آب بین نماینده سازمان فائو در ایران، استاندار آذربایجان غربی و دبیر کارگروه دریاچه ارومیه به امضا رسید.

تفاهم‌نامه احیای دریاچه ارومیه از دیگر مواردی بود که میان رئیس دانشگاه ارومیه و استاندار استان آذربایجان‌غربی امضا شد.

در بخش کشاورزی نیز قرارداد اجرای سیستم آبیاری مدرن و هوشمندسازی کشاورزی در شبکه آبیاری مهاباد به مساحت هزار هکتار با هدف کاهش ۶۰ درصدی مصرف آب، بین استاندار آذربایجان‌غربی و رئیس دانشگاه ارومیه منعقد شد.

در پایان این نشست، بیمارستان ۲۰۷ تخت‌خوابی نقده نیز به‌صورت برخط و با حضور رئیس‌جمهوری افتتاح شد.