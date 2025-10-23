پخش زنده
امروز: -
مدیر حوزههای علمیه در گردهمایی میرزای نائینی: میرزای نائینی، نماد عقلانیت مجاهدانه و پیوند سنت و نوآوری در اندیشه اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ آیت الله علیرضا اعرافی میرزای نائینی را نماد عقلانیت مجاهدانه در اندیشه اسلامی دانست و افزود: این شخصیت کم نظیر، از پایهگذاران تفکر اصلاحی در نسبت میان دین، عقل و سیاست استکه بازگشت به اندیشه ایشان به معنای بازگشت به عقلانیت، آزادی و معنویت در چارچوب دین است.
وی گفت:این گردهماییها باید به بازخوانی و بازآفرینی عالمانه آثار بزرگان بینجامد و پیامهای ماندگار آنان را برای نسل امروز و آینده حوزه و جهان اسلام بازتاب دهد.
آیتالله اعرافی با اشاره به جامعیت علمی مرحوم نائینی افزود:در بُعد علمی، مرحوم علامه نائینی از جامعیتی ممتاز و عمقی کمنظیر برخوردار بود. فقه، اصول، اندیشه کلامی و حدیثشناسی ایشان نشان از تسلط و عمق علمی فوقالعاده داشت. آثار ایشان در حوزههای گوناگون از انسجام درونی، استدلال دقیق و روح اجتهادی برخوردار است.