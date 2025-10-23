رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام از توقیف یک دستگاه خودرو شوتی و کشف کالای قاچاق به ارزش بیش از ۳ میلیارد ریال در ایلام خبرداد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛سرهنگ «مهدی کیانی» رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام اظهار داشت: در راستای برخورد با خودرو‌های حامل کالای قاچاق ماموران پلیس امنیت اقتصادی حین گشت زنی در محور‌های مواصلاتی با اقدامات خاص پلیسی یک دستگاه خودروی سواری شوتی «تیزرو» را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی طی هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از این خودرو مقادیری کالای قاچاق کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ایلام با اشاره به اینکه ارزش کالا‌های مکشوفه از سوی کارشناسان ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام شده است، تصریح کرد: در این راستا راننده به عنوان متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ کیانی در پایان گفت: همشهریان عزیز میتوانند اخبار و اطلاعات خود را پیرامون قاچاق کالا، احتکار، و دیگر جرایم و مفاسد اقتصادی را با همکارانم در پلیس امنیت اقتصادی با سامانه تلفنی ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.