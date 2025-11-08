یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان، با تلفیق علوم شناختی؛ تمرینات فیزیولوژیک و بازی‌های هدفمند ، ورزشی نوین را طراحی کرده که می‌تواند همزمان ذهن و جسم را به چالش بکشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمد یزدانی نیکو مدیر عامل این شرکت دانش بنیان گفت : این دستگاه ورزشی برای اولین بار، ۲۱۰ روش پرتاب توپ را با استفاده از محاسبات ریاضی در اختیار بازیکنان قرار می دهد و به سه روش به صورت همگانی و خانوادگی ،پیشرفته و قهرمانی حرفه ای، طراحی شده است.

این میز ورزشی دارای گواهی ثبت اختراع به شماره ۱۱۰۳۱۹ از اداره ثبت اختراعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و گواهی شرکت خلاق از معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را نیز دارا است