همکاری میان رسانهی استانی و گروههای فرهنگی و هنری در لارستان تقویت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس در بازدید از دفتر خبر لارستان بر تقویت همکاریها میان رسانه استانی و گروههای فرهنگی و هنری لارستان تاکید کرد و گفت: در نظر داریم برای پوشش مناسبتر رویدادها این دفتر را فعالتر کنیم.
رئوف افزود: لارستان با دارا بودن ظرفیت و توانمندیهای فعالان رسانهای، سهم بیشتری از برنامههای رادیو و تلویزیون فارس به معرفی فرهنگ، آداب و مفاخر این شهرستان اختصاص مییابد.
وی بیان کرد: در طرح آموزش و توانمندسازی نیروهای رسانهای لارستان، گروههای بومی این شهرستان علاوه بر گذراندن آموزشهای تخصصی در شیراز، در تولید برنامههای صوتی و تصویری نیز مشارکت خواهند داشت.
همچنین بروجردی نماینده مردم شهرستانهای لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی از صدا و سیمای فارس به دلیل نقش آفرینی بسیار چشمگیر در رویداد ملی "ایران جان فارس ایران" تقدیر کرد و گفت: این اقدام شایسته، سبب بهتر دیده شدن ظرفیتها و توانمندیهای سراسر فارس در قاب رسانه استانی و ملی شد.
در حاشیه این مراسم، مجموعههای فرهنگی و رسانهای لارستان از جمله گروههای مصباح الهدی، طاها و مرکز آفرینشهای بسیج معرفی شدند.