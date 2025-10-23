وزیر نفت گفت: ایران با تکیه بر توان داخلی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اجرای برنامه‌های توسعه تولید گاز طبیعی را با قدرت ادامه می‌دهد و آماده همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک با اعضای مجمع کشور‌های صادرکننده گاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محسن پاک‌نژاد» امروز (پنجشنبه، اول آبان) در بیست‌وهفتمین اجلاس وزارتی کشور‌های صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) با تأکید بر اینکه مایه خرسندی است که در دوحه، پایتخت کشور دوست و برادر، قطر، به‌عنوان وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران حضور دارم، گفت: در اینجاییم تا در خصوص سیاست‌ها و فعالیت‌های «مجمع کشور‌های صادرکننده گاز» همفکری و تبادل نظر کنیم. ابتدا فرصت را مغتنم شمرده از دولت و مردم قطر برای میزبانی و مهمان‌نوازی گرم‌شان، سپاسگزاری می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه امروز چهار ماه از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که با تجاوز رژیم صهیونی اسرائیل، به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران آغاز و با مقاومت بی‌نظیر مردم و رشادت نیرو‌های مسلح کشورم، به پشیمانی متجاوزان منجر شد، می‌گذرد، گفت: با این حال این تجاوز وحشیانه آن‌قدر وقیح و ددمنشانه بود که جا دارد بار‌ها در مجامع بین‌المللی مختلف محکوم شود، به‌‎ویژه که با تکرار این تجاوز غیرقانونی علیه قطر، بار دیگر این رژیم نشان داد برای دستیابی به اهداف نامشروع خود به هیچ قاعده، سازوکار و هنجار بین‌المللی پایبند نیست.

وزیر نفت تأکید کرد: ایران انتظار دارد که همه اعضای مجمع به‌مثابه یک خانواده، تجاوز‌های رژیم صهیونی به دو عضو خود را از منظر اخلال در نظم، امنیت و صلح جهانی، همچنین مخاطرات و پیامد‌های کوتاه و بلندمدت آنها برای ثبات بازار نفت و گاز محکوم کنند.

افزایش ۳۲ درصدی تقاضای جهانی گاز تا سال ۲۰۵۰

پاک‌نژاد با بیان اینکه جهان امروز بیش از همیشه به افزایش عرضه مطمئن انرژی نیاز دارد، ادامه داد: رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی و لزوم برخورداری کشور‌ها از توسعه و رفاه، همگی بیانگر این است که تقاضای انرژی در آینده افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر نقش محوری گاز طبیعی در تأمین نیاز‌های انرژی زندگی امروز بشر افزود: پیش‌بینی‌های مختلف ازجمله برآورد دبیرخانه مجمع در سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ تقاضای جهانی گاز ۳۲ درصد افزایش می‌یابد و سهم گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی جهان از ۲۳ درصد کنونی به ۲۶ درصد می‌رسد.

وزیر نفت با اشاره به اینکه این آمار بیانگر آن است که گاز طبیعی یکی از مؤلفه‌های اصلی برای تأمین امنیت انرژی جهان محسوب می‌شود، گفت: از این منظر رویکرد ما به‌عنوان اعضای مجمع کشور‌های صادرکننده گاز که حدود ۷۰ درصد ذخایر گاز طبیعی جهان را در اختیار داریم، باید عرضه بیشتر گاز طبیعی به بازار جهانی با هدف دستیابی به سهم ۳۰ درصدی گاز در سبد انرژی جهان تا سال ۲۰۵۰ باشد.

ترویج سیاست‌های افراطی در جهان برای حذف سوخت‌های فسیلی

پاک‌نژاد با بیان اینکه اتخاذ رویکرد عرضه بیشتر گاز طبیعی به بازار‌های جهانی از سوی اعضای مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، چالش‌ برانگیزتر از گذشته به نظر می‌رسد، ادامه داد: به‌ویژه که ترویج نگرش‌ها و سیاست‌های افراطی در سطح جهانی در مورد حذف سوخت‌های فسیلی برای مواجهه با نگرانی‌های فزاینده در خصوص گرمایش جهانی و تغییر اقلیم، مخاطرات جدی برای آینده تقاضای این سوخت‌ها ازجمله گاز طبیعی ایجاد کرده است.

وی افزود: در چنین محیط نامطمئنی با پیگیری اهداف و رسالت مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، می‌توانیم به‌طور هماهنگ مواضع اصولی خود را در مورد نقش گاز طبیعی به‌عنوان بخشی از راه‌حل مشکلات تأمین انرژی و مقابله با تغییر اقلیم برای جامعه جهانی تشریح کنیم.

وزیر نفت با یادآوری بیانیه هفتمین اجلاس سران کشور‌های عضو گفت: همان‌طور که در بیانیه هفتمین اجلاس سران کشور‌های عضو در الجزایر در ۲ مارس ۲۰۲۴ نیز تأکید شده است، «چگونگی ترویج مصرف گاز طبیعی و ارتقای نقش آن در تحقق اهداف توسعه پایدار، مقابله با فقر انرژی و گذار انرژی»، مهم‌ترین محور گفت‌و‌گو‌ها و همکاری‌ها در چارچوب مجمع کشور‌های صادرکننده گاز به‌شمار می‌رود.

نگرانی‌ها از نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری

پاک‌نژاد با اشاره به اینکه چگونگی توسعه و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تولید پایدار گاز طبیعی در فرآیند توسعه صنعت گاز در دو سطح ملی و بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌­ای خواهد داشت، افزود: این موضوعات می‌توانند زمینه‌های همکاری میان اعضای مجمع و محور‌های اصلی فعالیت‌های کارشناسی دبیرخانه مجمع، طی یک دهه آینده باشند.

وی با تأکید بر اینکه افزون بر نااطمینانی‌های یادشده، چالش‌های دیگری وجود دارد، ادامه داد: امروز شاهدیم که پویایی‌های بازار جهانی انرژی، با اعمال فزاینده تحریم‌ها به بهانه‌های مختلف بی‌پایه و اساس بر ضد کشور‌های دارنده ذخایر عظیم نفت و گاز، با مخاطره و تهدید مواجه شده است.

وزیر نفت با بیان اینکه این تحریم‌ها با تضعیف ثبات بازار و کاهش سرمایه‌گذاری به‌موقع، هزینه‌های تأمین انرژی را افزایش می‌دهد، گفت: با وجود تشدید تحریم‌ها ما همچنان مصمم هستیم با بهره‌گیری از توانمندی‌های داخلی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اجرای برنامه‌های افزایش تولید گاز طبیعی و ارتقای کارایی انرژی را تداوم دهیم و در این راستا، آماده هرگونه همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک با همه کشور‌های عضو مجمع هستیم.

تبدیل مجمع به سازمان برای تقویت همکاری‌ها

پاک‌نژاد تصریح کرد: در شرایطی که جهان در مسیر تحول در حوزه انرژی قرار دارد و نااطمینانی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت گاز بیش از هر زمان دیگری سبب نگرانی امنیت انرژی شده است، پیشنهاد می‌شود مجمع کشور‌های صادرکننده گاز «ایجاد سازوکاری برای گفت‌و‌گو‌های سازنده و مؤثر بین کشور‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده گاز طبیعی را به‌منظور ارتقای ثبات و امنیت عرضه و تقاضا در بازار‌های گاز در قالب مجموعه‌ای از گفت‌و‌گو‌های عالی‌رتبه» دنبال کند.

وی با اشاره به اینکه در شرایطی که جهان انرژی وارد عرصه‌های جدیدی می‌شود و در راستای تقویت همکاری‌های چندجانبه انرژی، نیاز است ساختار مجمع کشور‌های صادرکننده گاز متناسب با نیاز‌های روزافزون اعضا در حوزه‌های سیاستگذاری و فنی تقویت شود، افزود: شاید امروز زمانی باشد که اعضای مجمع در اندیشه تقویت و ارتقای آن به‌عنوان «سازمان کشور‌های صادرکننده گاز» باشند.

وزیر نفت با تأکید بر نقش مشارکت کشور‌های عضو گفت: قدردانی صمیمانه خود را از کارکنان دبیرخانه برای تمامی کار‌های ارزشمندشان و تشکر ویژه خود را از محمد حامل، به پاس مدیریت عالی و تلاش‌های صادقانه ایشان در پایان دوره کاری وی به‌عنوان دبیرکل مجمع ابراز می‌کنم.

پاک‌نژاد با تأکید بر اینکه قویاً بر این باورم که مجمع با تکیه بر همبستگی، گفت‌و‌گو و همکاری می‌تواند نقشی کلیدی در تحولات بازار جهانی انرژی ایفا کند، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در مسیر تحقق اهداف مشترک مجمع کشور‌های صادرکننده گاز، مشارکت فعال و سازنده خود را تقویت کند.