رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌ غربی گفت: بیمارستان نقده در پنج طبقه و با زیربنای بیش از چهار هزار مترمربع ساخته شده و خدمات تخصصی درمانی را به مردم نقده و مناطق اطراف ارائه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بیمارستان ۲۰۷ تختخوابی شهرستان نقده روز پنجشنبه در جریان یازدهمین سفر استانی رئیس‌جمهور به آذربایجان‌غربی به صورت ویدئو کنفرانس و با دستور مسعود پزشکیان افتتاح شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی در آیین افتتاح این بیمارستان گفت: روند احداث بیمارستان از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و هدف از ساخت آن، ارائه خدمات پزشکی در کنار بیمارستان امام خمینی به مردم شهر‌های نقده و محمدیار است.

محمدامین ولی‌زاد افزود: این بیمارستان در پنج طبقه و با زیربنای بیش از چهار هزار مترمربع ساخته شده و با بهره‌برداری از آن، سرانه تخت بیمارستانی در شهرستان نقده به ۲.۵ تخت برای هر هزار نفر افزایش یافته که این رقم از میانگین استانی بالاتر است.

وی ادامه داد: بیمارستان جدید تمامی تخصص‌های مورد نیاز را در بر دارد و علاوه بر ساکنان نقده و محمدیار، بیماران شهرستان‌های اشنویه و پیرانشهر نیز می‌توانند از امکانات آن بهره‌مند شوند. با توجه به نزدیکی منطقه به مرز، این بیمارستان می‌تواند در توسعه توریسم درمانی نیز نقش مهمی ایفا کند.