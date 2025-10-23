به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید بادامی‌نجات افزود: رقابت‌های والیبال پیشکسوتان قهرمانی کشور در قالب هشت گروه استانی برگزار می‌شود که استان همدان میزبان گروه چهارم این رقابت‌ها است و تیم‌های کردستان و ایلام در کنار همدان در این گروه قرار دارند.

او تأکید کرد: با توجه به جایگاه رفیع پیشکسوتان در توسعه و استمرار ورزش والیبال، برگزاری این رقابت‌ها فرصتی ارزشمند برای تجدید دیدار قهرمانان سال‌های گذشته و ارج نهادن به زحمات آنان است.

رئیس هیئت والیبال استان همدان همچنین از آمادگی کامل مجموعه ورزشی و کمیته اجرایی استان همدان برای میزبانی مطلوب این رقابت‌ها خبر داد و گفت: تمامی امکانات رفاهی، اسکان و تغذیه تیم‌ها پیش‌بینی و هماهنگ شده است.

رئیس هیئت والیبال استان همدان تصریح کرد: هدف از این مسابقات، انتقال تجربه پیشکسوتان به نسل جوان، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت هویت ورزشی ملی است.

این مسئول افزود: طبق برنامه‌ریزی فدراسیون والیبال، مرحله نهایی رقابت‌های پیشکسوتان کشور پس از پایان گروه‌بندی‌ها در تهران برگزار خواهد شد.