

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم تنیس روی میز جوانان کشورمان متشکل از سه بازیکن صبح امروز عازم رقابت‌های بازى هاى آسیایى جوانان بحرین شد.

تیم جوانان پسر ایران با ترکیب بنیامین فرجى و مبین امیرى و با سرپرستی و سرمربیگرى میعاد مکیف و تیم ملى دختران ایران با ترکیب وانیا یاورى و با هدایت نسیم رنجبر عازم منامه شد. مهرداد على قارداشى به عنوان عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون تنیس روى میز دراین مسابقات حضور دارد.

مسابقات تنیس روى میز بازى هاى آسیایى جوانان از ٤ تا ٨ آبان ماه برگزار خواهد شد.