یاد و خاطره ۱۴۶ معلم شهید استان در بیست و پنجمین یادواره شهدای معلم گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این مراسم با حضور جمع کثیری از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، فرهنگیان، دانش آموزان و مسئولان استان به همت کانون ایثارگران آموزش و پرورش و سازمان بسیج فرهنگیان در سینما دانش آموز یزد برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش در این مراسم، عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی را مرهون جانفشانی شهدا توصیف کرد و گفت: فرهنگیان در هشت سال دفاع مقدس و سایر مقاطع زمانی در خط مقدم دفاع از نظام و کشور، حضوری فعال و موثر داشته‌اند.

علی دهقان بهاء آبادی بر لزوم آشنا کردن دانش آموزان با فرهنگ شهادت و مقاومت تأکید کرد و افزود: باید فرهنگ ایثار و مقاومت با برگزاری یادواره‌ها در جامعه و بین نسل جوان ترویج شود.

وی ادامه داد: حیات یک جامعه پویا به فرهنگ مقاومت و شهادت است و بر این اساس باید این فرهنگ را در قالب جهاد تبیین در مدارس و بین فرهنگیان و دانش‌آموزان ترویج داد.

در این آیین معنوی، شماری از یادگاران دوران هشت سال دفاع مقدس به بیان خاطره‌های خود پرداختند.

اجرای سرود، پخش کلیپ، برپایی نمایشگاه عکس، روایتگری و خاطره‌گویی از دیگر بخش‌های این یادواره بود.