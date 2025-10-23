پخش زنده
تیم بسکتبال ۳ نفره دختران ایران، دومین بازی خود در مرحله گروهی بازیهای آسیایی جوانان بحرین را هم با پیروزی مقابل اردن سپری کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال ۳ نفره دختران ایران پس از پیروزی ۲۲-۶ مقابل ازبکستان در دومین بازی خود در مرحله گروهی سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در رویارویی با اردن هم به برتری ۲۱ - ۶ رسید.
تیم بسکتبال ۳ نفره دختران ایران با ترکیب، الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریحی زیر نظر سحر نجفی در این رقابتها حضور دارند.
گروه بندی تیمهای بسکتبال سه به سه دختران ایران در بازیهای آسیایی جوانان به این شرح است:
دختران
گروه A: ایران، قزاقستان، امارات، چین تایپه، اردن، ازبکستان و چین
گروه B: مغولستان، فلسطین، اندونزی، مالدیو، تایلند، هند و سریلانکا
چهار تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی راه پیدا میکنند.
بازی سوم این تیم در مقابل چین از ساعت ۱۸:۴۰ آغاز خواهد شد.
در یکی دیگر از بازیهای حساس این گروه، قراقستان و چین به مصاف هم رفتند که پس از تساوی در ده دقیقه، چین در زمان وقت اضافی، ۱۹-۱۸ پیروز شد.
تیم بسکتبال ۳ نفره دختران ایران، شنبه ۳ مهرماه هم با امارات، قزاقستان و چینتایپه بازی خواهد داشت.
ایران برای اولین بار در بخش دختران در مسابقات بسکتبال ۳ نفره کمتر از ۱۶ سال آسیا حضور یافته است.