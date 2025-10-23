امروز در نشستی با حضور تعدادی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتباط با اتباع خارجی و نیز دفاتر خدمات دهی به اتباع، مهمترین روند حضور قانونی و رسمی اتباع خارجی در کشور و همچنین خروج اتباع غیر مجاز مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در این نشست اعلام شد از این پس ورود اتباع خارجی برای اشتغال به کار در ایران تنها از طریق صدور ویزا (روادید) کارگری و کار فرما محور خواهد بود.

در این نشست آقای باقری مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ساماندهی حضور اتباع در ایران و به تعادل رساندن این افراد نسبت به بازار کار مورد نیاز داخل خبر داد.

به گفته وی هم اکنون شیوه جدیدی تحت عنوان ویزای کارگری طراحی شده که کارفرمایان حقیقی و حقوقی می‌توانند با مراجعه به سامانه اداره کل اشتغال اتباع خاجی، مدارک لازم را بار گذاری و برای جذب نیروی کاری خارجی اقدام کنند

وی افزود: این افزاد متقاضی کار در ایران می‌توانند بعد از درخواست کارفرما، وارد کشور شده و به مدت ۹ ماه بصورت رسمی و با کارت کار و بیمه ادامه کار دهند و پس از این مدت از کشور خارج وپیگیری روند قبلی در کشور مجورز کار بگیرند.

اقای نادر یاراحمدی رئیس مرکز امور اتباع و محاجرین وزارت کشور هم با اعلام اینکه برگه‌های سرشماری اتباع باطل شده و این افراد باید از کشور خارج شوند، افزود : مهاجرین باید به سه درصد جمعیت کشور برسند که در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از انان از کشور خارج شده‌اند و به همین میزان هم باید خارج شوند تا تعادل برقرار شود.

اقای محمد حیدری سیرت رئیس پلیس مهاجرت فراجاهم در باره اقدامات پلیس مهاجرت گفت: از خردا سال ۱۴۰۳ قرارگاه هجرت، مجموعه انتظامی کشور را برای دستگیری و ترک اتباع غیر مجازفعال کرد.

وی تاکید کرد: این طرح هم اکنون با موفقیت در حال اجراست و هدف ان قانونی کردن حضور اتباع خارجی در کشور است.