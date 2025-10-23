حضرات آیات مکارم شیرازی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی، نوری همدانی و جوادی آملی در پیام‌هایی جداگانه به گردهمایی میرزای نائینی، این شخصیت والامقام را استادی انسان ساز توصیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در این پیام‌ها آمده است: مرحوم نائینی در زمان خود پیشگام عرصه روشنگری بود که با آثار و مباحث خود توانست شاگردان بزرگی را تربیت کند.

ایشان بر احیا آثار بزرگان حوزه علمیه تاکید و خاطرنشان کردند: معرفی این الگو‌ها و تبیین خصوصیات آنان برای جامعه و به‌ویژه برای دانش‌پژوهان در علوم مختلف، اعم از حوزوی و غیرحوزوی، نشان می‌دهد که انسان با مجاهده و فعالیت، در کنار داشتن خشیت الهی، می‌تواند قله‌های بزرگی را فتح کند و در جامعه اثرگذار باشد.

مراجع عظام تقلید در پیام‌های خود از برگزار کنندگان این گردهمایی قدردانی و بر تداوم این راه تاکید کردند.