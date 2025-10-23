مدیر گروه تفریحات و ورزش همگانی رادیو ورزش، از طراحی و پخش ۹ برنامه جدید تا پایان سال خبر داد. برنامه‌هایی که با هدف پاسخ‌گویی به نیاز مخاطبان، توجه برابر به همه رشته‌ها، تربیت گزارشگران غیرفوتبالی و گسترش ورزش همگانی طراحی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی زری‌باف، مدیر گروه تفریحات و ورزش همگانی رادیو ورزش، با حضور در استودیو شبکه خبر، در بخشی از سخنانش گفت: رادیو ورزش تا پایان سال ۹ برنامه تازه را پخش خواهد کرد از جمله «پرچم‌داران» که روایت افتخارآفرینی قهرمانان ایرانی در میادین جهانی است، پادپخش «خاطره‌باز» از ۱۰ آبان، برنامه‌های صبح و عصر با اجرای تازه از ۸ آذر، برنامه طنز اختصاصی ورزشی بعد از ایام فاطمیه، و «عصر ما» که به‌صورت تاملی و با مشارکت مستقیم مخاطبان پخش می‌شود.

وی گفت: این شبکه برای پوشش ورزش‌های همگانی نیز برنامه‌های نوین در نظر گرفته است، از جمله انعکاس ورزش محلات، پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، کوه‌نوردی و ورزش‌های بومی و محلی. همچنین برنامه «ورزش در آبادی»، که روز‌های جمعه به ورزش عشایری و روستایی می‌پردازد.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم رادیو ورزش، راه‌اندازی مدرسه آموزش گزارشگری در رشته‌های غیرفوتبالی برای جوانان و نوجوانان است، طرحی که در راستای سند تحول رسانه ملی اجرا می‌شود و با بهره‌گیری از تجربه گزارشگران باسابقه، نسل جدیدی از گزارشگران ورزشی را تربیت خواهد کرد.

به گفته زری‌باف، تمرکز شبکه صرفاً بر فوتبال نخواهد بود و مسابقات رشته‌های دیگر، به‌ویژه والیبال، پوشش داده خواهد شد.

وی درباره مطالبه گری از مسئولان هم گفت: مطالبه‌گری از رؤسای فدراسیون‌ها، وزارت ورزش و آموزش‌وپرورش همچنان یکی از وظایف ثابت رادیو ورزش است و حتی در برنامه‌های تفریحی نیز دنبال می‌شود.

این مدیر رادیو ورزش در پایان افزود: یکی دیگر از اقدامات این شبکه، تولید مستند‌های پرتره ورزشی و برقراری ارتباط زنده با استان‌ها برای بازتاب وضعیت ورزش در سراسر کشور است، تا هیچ رشته یا منطقه‌ای از آنتن ملی جا نماند.