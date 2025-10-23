به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی سرخس گفت: با هدف کمک به تأمین خوراک دام سبک و سنگین، در مجموع ۲ هزار ۶۶۰ تن خوراک دام شامل ۸۷۰ تن کنسانتره (خوراک آماده)، ۵۵۰ تن جو و یک‌ هزار و ۲۴۰ تن سبوس بین دامداران سرخس توزیع شده است.

غفاری مقدم با اشاره به تخصیص و پرداخت تسهیلات مالی قابل توجه به دامداران، افزود: از ابتدای امسال، مبلغ ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرواربندی از محل منابع داخلی برای حمایت از دامداران این شهرستان پرداخت شده است.

وی بیان کرد: این تسهیلات نقش مهمی در توسعه و بهبود فرآیند پرواربندی دام‌ های سبک و سنگین و افزایش بهره‌ وری تولید داشته است.

غفاری‌ مقدم با بیان اینکه سرخس یکی از قطب‌ های دامپروری استان است، ادامه داد: هم اکنون این شهرستان دارای ۳۲۰ هزار رأس دام سبک و یک‌ هزار و ۷۰۰ رأس دام سنگین است که اقدامات حمایتی یاد شده برای حفظ و ارتقای سطح معیشتی این بخش صورت گرفته است.