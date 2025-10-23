به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،دبیر برگزاری جشنواره خرما در شهرستان اوز گفت: جشنواره خرما با حضور بیش از چهار هزار نفر از شهروندان و گردشگران از شهر‌های جنوبی فارس به مدت یک روز در پارک خانواده روستای فیشور برگزار شد.

فاطمه گل حقیقت افزود: رونق صنعت گردشگری روستا، معرفی ارقام خرما و ظرفیت‌های این روستا از اهداف برگزاری این جشنواره بود.

وی بیان کرد: در این جشنواره ۱۵۰ هنرمند، فعالان صنایع دستی و مشاغل خانگی در قالب ۵۰ غرفه در حوزه تولیدات مرتبط با خرما محصولات خود را در معرض دید عموم قرار دادند.

برگزاری بازی‌های بومی و محلی، بازارچه صنایع دستی و محصولات خرمایی از برنامه‌های جشنواره خرما در روستای فیشور شهرستان اوز بود.