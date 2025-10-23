پخش زنده
نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت: ترغیب و جذب سرمایه گذاران در مناطق مرزی نیازمند ارائه بستههای تشویقی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی در دومین برنامه سفر استانی رئیس جمهور به آذربایجان غربی در جمع فعلان اقتصادی و سرمایه گذاران گفت: سرمایه گذاران در جایی که امنیت بیشتری دارد، سرمایه گذاری میکنند؛ از این رو لازم است بستههای تشویقی برای سرمایهگذاری در مناطق مرزی تعریف شود.
قسیم عثمانی با اشاره به اینکه ریسک سرمایه گذاری در مناطق مرزی بیشتری است، افزود: با ایجاد خط اعتباری ویژه و تامین مالی ارزان قیمت برای سرمایه گذارانی که در مناطق مرزی سرمایه گذاری میکنند، روند توسعه در این مناطق تسریع میشود.
به گفته وی سرمایه گذاریهایی با نرخ سود بیشتری باید به مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته هدایت شوند تا رغبت سرمایه گذاران به حضور در این مناطق افزایش یابد که منجر به توسعه و تحقق عدالت اجتماعی می شود.