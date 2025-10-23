دبیر انجمن تولیدکنندگان در و پنجره ایران گفت: استفاده از پنجره‌های جدید مانند PVC، آلومینیوم ترمال‌بریک و شیشه‌های دوجداره می‌تواند حداقل ۴۰ درصد در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند که این رقم نشان‌دهنده اهمیت این صنعت در کاهش ناترازی‌های انرژی است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای وحید جلالی‌پور در مراسم افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره و صنایع وابسته افزود: در حوزه تولید در و پنجره، ایران تقریباً به خودکفایی رسیده، به جز بخش مواد افزودنی که نیازمند واردات است و باقی مواد اولیه در داخل کشور تولید می‌شود.

وی گفت: مشکل اصلی تولیدکنندگان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با صنعت ساختمان است که نیازمند هماهنگی و ارتباط بهتر میان سازمان‌ها و مجامع مربوطه است.

جلالی پور بر نقش انجمن در و پنجره به عنوان پل ارتباطی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تأکید کرد و خواستار حمایت دولت و متولیان امر در ارائه محصولات با کیفیت به بازار شد.

وی اضافه کرد: همه ساختمان‌های ساخته‌شده از سال ۱۳۸۵ به بعد باید از پنجره‌های با کیفیت و عایق استفاده کنند، در حالی که حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ساختمان‌های قبل از این تاریخ هنوز نیازمند تعویض پنجره هستند. این تغییر نیازمند عزم ملی و حمایت دولت و مردم است تا در کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های مربوطه موثر باشد.

جلالی پور گفت: تعدادی واحد ساختمانی در کشور به دلیل قدمت سازه، پنجره مناسب ندارند و تعویض این پنجره‌ها می‌تواند کمک قابل توجهی به صرفه‌جویی در مصرف سوخت کشور کند.

وی به مشکلات این صنعت در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تحریم‌ها اشاره کرد و افزود: این امر باعث شد برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی با چالش‌هایی مواجه شود، اما اکنون با برگزاری این نمایشگاه تمام دستاورد‌ها ارائه شده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان در و پنجره ایران بیان داشت: صنعت در و پنجره در ایران ظرفیت‌های خوبی دارد که باید مورد توجه مسئولان در رفع موانع قرار گیرد تا شاهد شکوفایی در این عرصه باشیم.

در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره و صنایع وابسته، ۶۸ شرکت داخلی و چندین شرکت خارجی از کشورهایی مانند چین، ترکیه، آلمان و هلند حضور دارند و تازه‌ترین محصولات خود را در زمینه انواع در و پنجره ساختمانی، صنعتی، UPVC، PVC، چوبی و آلومینیومی، سیستم‌های هوشمند، تجهیزات کنترل تردد، درب‌های اتوماتیک و تجهیزات مرتبط معرفی می‌کنند.

هدف از برگزاری این نمایشگاه، ایجاد بستری برای تقویت تعامل میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی، معرفی نوآوری‌ها و فناوری های جدید صنعت درب و پنجره و همچنین توسعه شبکه‌های تجاری است.



این نمایشگاه از امروز( اول آبان ماه ۱۴۰۴)، به مدت ۴ روز از ساعت ۸ تا ۱۶ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران میزبان بازدیدکنندگان است.