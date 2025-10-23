رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: قانون انتخابات تناسبی احزاب را ملزم به پاسخگویی می‌کند و این نظام به زودی آزمایشی (پایلوت) در تهران اجرا می‌شود.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات دیشب در برنامه گفتگوی ویژه شبکه استانی کرمان در باره تغییرات قانون جدید شورا‌ههای اسلامی گفت :نقش جدی برای احزاب و تشکل‌های رسمی سیاسی داده شده و این دوره از انتخابات بنام انتخابات تناسبی بصورت پایلوت در تهران برگزار می‌شود

علی زینی وند از اختصاص کد انتخاباتی برای احزاب و ثبت نام تمام الکترونیکی و کد احزاب این دوره برای تهران و از دوره‌های بعد برای شهر‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر از جمله کرمان خبرداد.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به الکترونیکی کردن و تناسبی بودن انتخابات شورا‌ها افزود: این سیستم (انتخابات تناسبی)، راه دررو برای نامزد‌ها نمی‌گذارد تا بگویند عضو فلان حزب نیستند. همچنین حزب به عنوان اتاق فکر نمایندگان خود عمل می‌کند و آن نماینده نیز در قبال حزب پاسخگو خواهد بود.