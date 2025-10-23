به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ وی در همایش میرزای نائینی با تأکید بر جایگاه علمی و اخلاقی این عالم برجسته، زندگی، آثار و نوآوری‌های او را الگویی برای حوزه‌های علمیه امروز و آینده دانست و افزود: نجف در طول تاریخ دو اقدام علمی بزرگ انجام داده است؛ یکی نگارش کتاب تبیان توسط شیخ طوسی است و کار بزرگ دیگر، فراهم کردن زمینه‌ای برای مجاهدت علمی و ترویج اجتهاد بود.

این مرجع تقلید افزود: این اقدامات باعث شد حوزه نجف به مرکزی علمی و معنوی برای تربیت علما تبدیل شود.