چهارمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان مرکزی با محوریت تاکید بر هوشمندسازی فرآیندهای تقاضا، تامین و همچنین افزایش نظارت بازرسان گشتهای مشترک بر بازار برگزار شد. در این نشست که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی برگزار گردید، مصوبات مهمی برای ساماندهی وضعیت قیمتها و حذف واسطهها در نظر گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ علی جودکی، مدیرکل صمت استان مرکزی، در حاشیه این نشست گفت: در راستای ساماندهی قیمت میوه و ترهبار در شهر اراک، مصوب شد که با همکاری شهرداری، تعداد ۱۰ نقطه به صورت مشخص برای عرضه مستقیم و با قیمت مناسب محصولات کشاورزی به مردم تعیین و تجهیز شود.
مدیرکل صمت استان در خصوص یکی دیگر از دغدغههای اصلی تنظیم بازار افزود: «برای مدیریت و کاهش قیمت گوشت قرمز، مقرر شد فرآیند کشتار در کشتارگاهها مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد تا این محصول پروتئینی با قیمت منصفانه در اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار گیرد.»
وی در ادامه به برنامه کوتاهمدت برای کنترل اقلام اساسی اشاره کرد و گفت: «همچنین در این جلسه مصوب شد که ۲۲ قلم کالای اساسی پرمصرف مورد نیاز مردم، با همکاری دستگاههای نظارتی و اجرایی، با هدف حذف واسطههای غیرضروری و کاهش قیمت، ظرف مدت ۱۵ روز آینده به صورت مستقیم به مردم عرضه شوند.»
این مصوبات نشاندهنده عزم جدی ستاد تنظیم بازار استان برای استفاده از ابزارهای نظارتی هوشمند و کوتاه کردن زنجیره توزیع برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در آستانه تنظیم بازار ماههای آتی است.