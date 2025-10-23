پخش زنده
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود از کشف محموله کاغذ دیواری قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ علی اسکندری گفت: مأموران انتظامی شاهرود حین کنترل عبور و مرور خودروها، به یک دستگاه کامیون خرده بار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی افزود: پلیس در این بازرسی، بیش از ۱۰۰۰ رول کاغذ دیواری خارجی بدون مدارک قانونی و معتبر گمرکی را کشف کرد.
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گفت: ارزش این کالاهای قاچاق ۵ میلیارد ریال برآورد شده است.
به گفته وی، راننده متخلف ضمن تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات معرفی شد.