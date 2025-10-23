به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ علی اسکندری گفت: مأموران انتظامی شاهرود حین کنترل عبور و مرور خودرو‌ها، به یک دستگاه کامیون خرده بار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: پلیس در این بازرسی، بیش از ۱۰۰۰ رول کاغذ دیواری خارجی بدون مدارک قانونی و معتبر گمرکی را کشف کرد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گفت: ارزش این کالا‌های قاچاق ۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

به گفته وی، راننده متخلف ضمن تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات معرفی شد.