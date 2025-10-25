رویداد سدرا، با حمایت مالی از ۲۲ ایده کسب و کار برتر نخبگان، هنرمندان، پژوهشگران و فعالان حوزه صنایع خلاق استان سمنان پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون علمی پژوهشی سپاه استان سمنان گفت: ۴ گروه حمایت پیش‌رشدی (میانگین ۵۰ میلیون تومان) ، ۳ گروه حمایت رشدی (۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان)، ۹ گروه حمایت بالغ (۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان) و ۴ گروه توسعه‌یافته حمایت ۲۰۰ میلیون تومانی دریافت می کنند.

مجید جمشیدی افزود: از دو میلیارد و ۳۰ میلیون تومان تا شش میلیارد تومان حمایت مالی به گروه ها اختصاص می یابد.

نماینده مردم شهرستان های سمنان مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی هم بر کیفی سازی و تولید محتوا تاکید کرد.

فرمانده سپاه استان سمنان در این آیین گفت: تبدیل ایده ها به طرح و ایجاد شبکه جدید بین فعالان و هنرمندان، اقتصاد مقاومتی است که بر پایه دانش و حل مسائل بومی بنا شده است .

به گفته مسئولان، نخبگان و صاحب ایده ی حاضر در این رویداد سه روزه، در ادامه مسیر کسب و کار خود ، از حمایت های بسیج علمی و فناوری برخوردار می شوند.