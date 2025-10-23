به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در آیین آغاز به‌کار رسمی نخستین رویداد استانی بازی و اسباب‌بازی در ارومیه، بر لزوم تحقق عدالت فرهنگی و آموزشی به عنوان یکی از سیاست‌های دولت چهاردهم تأکید کرد و برگزاری این نمایشگاه را جلوه‌ای از تحقق این سیاست دانست.

در این آیین که روز ۳۰ مهر ۱۴۰۴ برگزار شد، حامد علامتی گفت: نمایشگاه تنها محلی برای خرید و فروش کالا نیست؛ بلکه مکانی برای تولید و تبادل معناست. در چنین رویداد‌هایی اندیشمندان، فعالان فرهنگی، رسانه‌ای و تربیتی فرصتی می‌یابند تا درباره ظرفیت‌های صنعت اسباب‌بازی، نقش آموزشی و تربیتی آن و جایگاه خلاقیت در زندگی کودکان تأمل کنند.

وی افزود: نمایشگاه اسباب‌بازی بستری برای تعامل میان فرهنگ، آموزش و جامعه است؛ خانواده‌ها در کنار فرزندان خود می‌آیند تا هم بازی و شادی را تجربه کنند و هم خلاقیت را ببینند. این فضا در حقیقت یک رسانه زنده و چندحسی است که بینایی، شنوایی و درک حسی را هم‌زمان درگیر می‌کند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری یادآور شد: پیش از این، جشنواره‌های اسباب‌بازی به‌صورت متمرکز در تهران برگزار می‌شد، اما در شورای نظارت بر طراحی، ساخت و واردات اسباب‌بازی تصمیم گرفتیم در مسیر تحقق عدالت فرهنگی، این رویداد‌ها را به استان‌ها ببریم. نخستین دوره استانی نیز با میزبانی آذربایجان‌غربی آغاز شده است.

علامتی با اشاره به حضور گسترده تولیدکنندگان داخلی در این رویداد گفت: امروز بیش از ۲۵۰ تولیدکننده اسباب‌بازی در کشور فعال‌اند و در این نمایشگاه نیز ۱۲۰ تولیدکننده ایرانی با بیش از ۸۰۰ قلم کالای سرگرمی و اسباب‌بازی حضور دارند که همگی مورد تأیید بوده و با قیمت مناسب عرضه می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر ۴۰ درصد بازار اسباب‌بازی کشور در اختیار تولیدات داخلی و ۶۰ درصد مربوط به محصولات خارجی است. هدف ما افزایش سهم تولید ملی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی است. البته بخشی از واردات از مبادی رسمی و قانونی انجام می‌شود و همه آن قاچاق نیست.

علامتی در بخش پایانی سخنان خود از تصویب «سند ملی اسباب‌بازی» خبر داد و گفت: «این سند پس از دو سال کار کارشناسی، در شورای نظارت بر اسباب‌بازی تصویب و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد. خوشبختانه اکنون در شورای عالی به تصویب رسیده و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور، مرحله اجرایی آن آغاز خواهد شد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در پایان از همکاری استاندار آذربایجان غربی، مدیران استانی، مدیرکل کانون پرورش فکری استان، انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی، صدا و سیمای استانی، و همه فعالان فرهنگی و اقتصادی که در برپایی این رویداد نقش داشتند، قدردانی کرد و از خانواده‌ها خواست از فرصت بازدید از نمایشگاه که تا دوم آبان ادامه دارد، بهره‌مند شوند.

نخستین «رویداد استانی بازی و اسباب‌بازی» در ادامه جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۲۸ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۴ در ارومیه در حال برگزار است.